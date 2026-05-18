Pezzella: “Adesso ci aspetta un’ultima battaglia, pensiamo solo a noi”

Anche il difensore grigiorosso Giuseppe Pezzella al termine di Udinese-Cremonese è intervenuto per commentare la partita vinta dai grigiorossi.

Avete iniziato forte, segnando e poi mantenendo il vantaggio…

“Siamo venuti a fare la nostra partite come ci ha detto il mister, potevamo solo vincere. Ci aspetta un’ultima battaglia, pensiamo solo a noi”.

Contro il Como sarà una gara ad alta tensione…

“Sicuramente sarà una partita emozionante da entrambe le parti, anche loro si giocano qualcosa. Sappiamo che dare il 100% non basterà, servirà ancora di più”.

© Riproduzione riservata