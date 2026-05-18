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A marzo cresce il debito pubblico

ROMA (ITALPRESS) – Il debito pubblico italiano ha segnato un nuovo record nel mese di marzo, raggiungendo il livello di 3.159 miliardi, secondo i dati diffusi dalla Banca d’Italia. Si tratta di un incremento rispetto al mese precedente, quando il valore si era attestato a 3.139 miliardi. Dalle serie storiche emerge inoltre che, a partire da febbraio 2025, lo stock del debito delle Amministrazioni pubbliche italiane si è mantenuto stabilmente oltre la soglia dei 3.000 miliardi, confermando una fase di persistenza su livelli molto elevati. Nel dettaglio delle dinamiche di marzo, l’aumento del debito è stato determinato principalmente da un elevato fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche. Questo fattore ha avuto un impatto decisivo, risultando più che sufficiente a compensare la diminuzione delle disponibilità liquide del Tesoro, che si sono ridotte di 10,8 miliardi, scendendo a quota 64 miliardi.
gsl

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