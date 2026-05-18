Bombardieri “Necessaria cabina europea per affrontare situazione internazionale”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il continuo aumento dei costi dell’energia e dell’inflazione colpiscono in primis chi ha un reddito fisso e il prezzo l’hanno pagato soprattutto le persone più povere”. Lo sottolinea il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri a margine del congresso della Uil Sicilia, tenutosi al teatro Savio a Palermo. “Noi continuiamo a sostenere la necessità di una cabina europea – continua Bombardieri, – Queste cose non si possono risolvere solo nel nostro paese. È fondamentale superare il patto di stabilità e fare bond europei perché si dia una mano ad affrontare questi momenti così drammatici: è stato fatto durante la pandemia, pensiamo si possa rifare adesso. Non è che il costo dell’energia si abbassa tra una settimana, gli effetti a cascata su produzione, costi e aziende che si trasferiscono in altri paesi lo vediamo tutti i giorni: è necessario che ci sia un intervento del governo per attenuare queste misure, però è necessaria una richiesta forte e congiunta all’Europa di modificare quelle regole che strozzano quella che noi rivendichiamo come transizione sociale”.

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