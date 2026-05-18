Fifa, Romy Gai “Strano non vedere l’Italia ai Mondiali”

MILANO (ITALPRESS) – “In quanto italiano, in quanto appassionati di calcio, non vedere l’Italia sicuramente è strano, peròl’audience è globale, il reach di un torneo come questo che per la prima volta coinvolge 48 squadre è qualcosa di diverso, ma certol’assenza dell’Italia è straordinaria dal punto di vista dell’impatto che ha”. Lo ha dichiarato il direttore commerciale della Fifa Romy Gai, a margine della presentazione dell’impegno di Dazn per la trasmissione dei prossimi Mondiali in tv. “Pensiamo anche alle comunità così numerose che abbiamo negli Stati Uniti e in Canada, è un’assenza che pesa e cercheremo di recuperare comunque l’entusiasmo. Dopo la non qualificazione dell’Italia, i canadesi hanno detto ‘gli italiani sono tanti da noi, quindi adesso dovete seguire il Canada’, aprendo anche a qualche fantasia diversa su come rapportarsi al Mondiale” ha aggiunto Gay. Resterebbe in ballo la questione della partecipazione dell’Iran, anche se il presidente della Fifa Gianni Infantino ha confermato la presenza al 100%. “Direi che il suo punto di vista è stato chiarissimo”.

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