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Giansanti “Per l’oliva da tavola una dimensione di mercato importante”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo ospitato la nascita di una nuova associazione che vuole ospitare, proteggere e tutelare l’oliva da tavola che è sempre di più un’attività importante in ambito agricolo”. Lo ha detto Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, in occasione della presentazione della EFOI-European Federation of Olive Industry. “Per la parte che riguarda l’agricoltura siamo fortemente interessati a seguire i lavori della nuova associazione. A livello europeo valuteremo insieme, nelle prossime settimane, quali posso essere gli ambiti di dialogo di collaborazione con il Copa. Oggi – ha aggiunto – sempre di più l’oliva da tavola sta assumendo una sua dimensione di mercato importante e la sua produzione in Italia inizia ad essere qualcosa di interessante anche in una logica di diversificazione delle produzioni in ambito olivicolo”.

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