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Immigrazione, Donzelli “Via chi delinque? D’accordo, lo stiamo già facendo”

ROMA (ITALPRESS) – Sulla questione che “chi non è italiano, è venuto in Italia, delinque e deve poi essere espulso, non solo siamo d’accordo, ma è una cosa che stiamo già facendo con gli accordi internazionali, con l’ottimo lavoro del governo Meloni, con i rimpatri che sono aumentati non solo per gli irregolari, ma soprattutto per chi ha dimostrato di non rispettare le regole. Lo stiamo facendo e già su questo c’è un cambio di rotta rispetto a una sinistra immigrazionista”. Così Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione FdI, a margine di una conferenza stampa alla Camera, commentando i fatti di Modena.

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