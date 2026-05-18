Mafia, Varchi “Lo Stato è presente, invitiamo i cittadini a denunciare”





CARINI (PALERMO) (ITALPRESS) – “Io non ho mai creduto alla favola dei pochi cani sciolti che operano in autonomia. Io sono convinta che tutto quello che accade sul territorio sia un tentativo della mafia di recuperare il terreno che ha perso. Ecco perché sono stata presente su quei territori più colpiti, ribadendo a gran voce che lo Stato c’è. Noi abbiamo avuto un gran numero di assunzioni nelle forze dell’ordine che prima non c’erano, molte unità in più destinate al nostro territorio. Io stessa sono stata portavoce presso il prefetto e presso il ministro dell’Interno di una rinnovata esigenza di aumento del controllo del territorio, che naturalmente non è prerogativa di una singola istituzione, ma devono essere tutte le istituzioni insieme a presidiare il territorio. Naturalmente non si possono chiedere ai cittadini atti di eroismo se lo Stato non c’è. Quindi lo Stato c’è, lo Stato è presente e noi invitiamo tutti i cittadini, come è accaduto per esempio a Isola delle Femmine, a denunciare ogni tentativo di estorsione o ogni atto mafioso”. Lo afferma la deputata di Fratelli d’Italia Carolina Varchi a margine di un incontro elettorale, a Carini, nel Palermitano. xd8/vbo/mca2

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