Nasce il tavolo anti-speculazione sulla filiera alimentare





ROMA (ITALPRESS) – Prezzi sotto osservazione e filiera agroalimentare chiamata a fare squadra. È questo l’esito dell’incontro tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e i rappresentanti della Grande distribuzione organizzata. Al centro del confronto, il rischio di nuove tensioni inflattive legate alla crisi nello Stretto di Hormuz e ai riflessi sui costi di produzione e trasporto. Dal vertice è nata la decisione di attivare un tavolo tecnico permanente tra il governo e la Gdo con l’obiettivo di costruire un paniere di prodotti di largo consumo capace di fotografare l’andamento reale dei prezzi e individuare eventuali anomalie speculative lungo la filiera. Coinvolte le principali sigle della distribuzione. Urso ha richiamato la necessità di “agire con tempestività” per difendere il potere d’acquisto delle famiglie, mentre Lollobrigida ha ribadito l’impegno del Governo contro ogni distorsione del mercato, sottolineando l’esigenza di garantire una più equa distribuzione del valore tra produzione agricola, industria e vendita al dettaglio.

gsl

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