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Schifani “In Sicilia stanziati 30 milioni di euro contro il caro carburante”

PALERMO (ITALPRESS) – “Nei giorni scorsi il Parlamento siciliano ha approvato una norma proposta dal mio Governo che stanzia 30 milioni contro il caro carburante, questo per sostenere i comparti produttivi più colpiti per la crisi in Medio Oriente. Abbiamo mantenuto un impegno concreto. Siamo accanto alle imprese e ai lavoratori siciliani”. Lo ha dichiarato in un video su Facebook il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. “Adesso lavoriamo rapidamente ai decreti attuativi, vogliamo dare risposte immediate. La Regione continuerà a stare accanto alle imprese e ai lavoratori con interventi seri e tempestivi”.

tvi/mca1

(Fonte video: Profilo Facebook Renato Schifani)

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