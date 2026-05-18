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Un “cuore di pietra” per la Nuova Diga Foranea di Genova

GENOVA (ITALPRESS) – Prosegue “Number Ten”, la serie video del Consorzio PerGenova Breakwater, guidato dal Gruppo Webuild, dedicata alla Nuova Diga Foranea di Genova, il più grande intervento di potenziamento della portualità italiana e una delle opere marittime più complesse oggi in costruzione in Europa. Il nuovo episodio “Un cuore di Pietra”, il terzo della serie, racconta il contributo di Heidelberg Materials Italia, protagonista di una filiera altamente specializzata con soluzioni innovative per la produzione e la gestione del calcestruzzo.

sat/gsl

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