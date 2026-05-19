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Camorra, blitz contro gruppo dei “Panzarottari”: 26 misure cautelari ad Afragola

NAPOLI (ITALPRESS) – Maxi operazione antimafia nel Napoletano contro il gruppo dei “Panzarottari”, ritenuto articolazione del clan Moccia. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 26 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsioni, detenzione di armi, ricettazione e favoreggiamento. Ventitré indagati sono finiti in carcere, mentre per altri tre è stato disposto il divieto di dimora.

tvi/mca3 (fonte video: Carabinieri)

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