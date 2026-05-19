Flussi turistici in aumento nel 2026





ROMA (ITALPRESS) – In Italia sono attesi 141 milioni di arrivi e 478 milioni di presenze nel 2026. Lo rileva lo “StagioMetro”, il nuovo indice di Demoskopika che misura il grado di stagionalità del turismo italiano. A caratterizzare maggiormente l’andamento dei flussi, la ripresa della componente domestica, in controtendenza rispetto agli ultimi anni: quasi 65 milioni di italiani sceglierebbero una destinazione del Belpaese. Sul versante degli arrivi, invece, sarebbero oltre 76 milioni i turisti stranieri attesi nelle località italiane, confermando il peso crescente del mercato estero. Sul piano economico, i flussi turistici potrebbero generare una spesa complessiva pari a 132 miliardi di euro, con una crescita del 4% rispetto al 2025. Una dinamica che continuerebbe a risentire dell’andamento inflazionistico e, in particolare, della forte accelerazione dei prezzi dei beni energetici non regolamentati. Le stime di Demoskopika evidenziano, infine, anche un progressivo allungamento della stagione turistica.

gsl

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