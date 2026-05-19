Innovazione e interattività, Dazn presenta i Mondiali 2026

ROMA (ITALPRESS) – Innovazione e interattività saranno al centro dell’offerta di Dazn per il Mondiale Fifa 2026. La piattaforma trasmetterà tutte le 104 partite del torneo con 16 ore di diretta al giorno, programmi dedicati, inviati dagli Stati Uniti e nuove funzioni digitali pensate per rendere i tifosi sempre più protagonisti dell’esperienza Mondiale. Tra le novità ci saranno anche strumenti basati sull’intelligenza artificiale, chat live con le stelle del calcio e format speciali per seguire il torneo dal mattino fino a notte fonda.

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