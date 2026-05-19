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Iran, De Felice (Intesa Sanpaolo) “Subiremo contraccolpi ma non una recessione”

MILANO (ITALPRESS) – “La situazione nel Golfo Persico colpisce l’Italia in maniera anche più profonda rispetto ad altri Paesi, ma l’Italia ha grossi fattori di mitigazione come un elevato livello di stoccaggi e una minore intensità energetica rispetto a 30 anni fa. Quindi, subiremo contraccolpi ma senza arrivare a una recessione”. Lo ha detto il Chief Economist e Responsabile Research Department di Intesa Sanpaolo, Gregorio De Felice, a margine della presentazione a Milano dei Rapporto Analisi dei Settori Industriali. Proprio sul settore manifatturiero, la stima di Intesa Sanpaolo è che “avremo un anno di crescita molto bassa intorno allo zero a prezzi costanti. La previsione, invece, al 2030 è di circa un +1% medio all’anno. Non è tantissimo ma in quadro così incerto abbiamo preferito rimanere prudenti”

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