L’arte che cerca la verità: Elena Pagani incontra gli studenti del Torriani

Un incontro che resterà impresso nella memoria degli studenti, quello organizzato all’Istituto Torriani di Cremona in occasione della Settimana della Legalità.

Per il secondo appuntamento, grazie al vicesegretario regionale Sap Lombardia Emilio Guida, i ragazzi hanno incontrato Elena Pagani, maestro d’arte, artista e poliziotta che ha messo il disegno al servizio delle indagini.

Pagani è disegnatore anatomico, una delle 90 operatrici Disaster Victim Identification attive in Italia, e realizza identikit con una precisione tale da sembrare fotografie.

Le sue competenze sono riconosciute a livello nazionale: nell’indagine sulla “baby gang di Nero Ombra” si è registrato un record mondiale per attendibilità e velocità.

Il criminale fu identificato in 37 ore e l’identikit realizzato da Pagani raggiunse un grado di verosimiglianza del 98,7%.

Il caso risale al 2017, a Rimini, e riguardava una banda composta da minorenni e un maggiorenne, responsabile di aggressioni e stupri ai danni di una coppia di turisti e, successivamente, di una prostituta. Fu proprio il racconto di quest’ultima a permettere a Pagani di ricostruire il volto del capo del gruppo criminale.

Ogni dettaglio della testimonianza, ogni frammento di memoria, è diventato un tassello fondamentale per arrivare all’identificazione. Un percorso che Pagani ha ripercorso con gli studenti, guidandoli in una discesa negli abissi della violenza e poi nella risalita verso la verità e la giustizia.

Per i ragazzi del Torriani – scuola capofila del CPL (Centro Promozione Legalità) che coordina gli appuntamenti della settimana – le due ore trascorse sono state un’esperienza intensa, coinvolgente, capace di lasciare un segno profondo.

Sommersa dalle domande, l’artista-poliziotta ha risposto con generosità, raccontando tecniche, emozioni e responsabilità del suo lavoro. A detta di tutti, un incontro indimenticabile.

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