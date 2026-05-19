Roma Capitale, Casellati a Gualtieri “Astensione Pd una giravolta deludente”

ROMA (ITALPRESS) – “Sulla questione della riforma di Roma Capitale non è vero che il Partito Democratico si è astenuto in assenza di una legge ordinaria. L’ha detto chiaramente anche il presidente Rocca. Nel senso che la legge ordinaria doveva essere elaborata nel passaggio tra la prima e la seconda lettura del testo. Non sono d’accordo su quello che ha affermato il sindaco Gualtieri per il semplice fatto che non è la verità”. Lo ha affermato la ministra per le riforme costituzionali Maria Elisabetta Casellati, a margine del 2º Forum Roma REgeneration. Rispondendo a quanto detto sempre al forum dal Sindaco Gualtieri in merito all’astensione del Pd sulla disegno di legge riguardante Roma. “Noi ci siamo seduti al tavolo e abbiamo scritto insieme una legge costituzionale che poi non è stata approvata dal Partito Democratico. Questa è una giravolta inspiegabile e deludente per quegli investimenti che il sindaco sta facendo”, ha continuato la ministra. “Noi non abbiamo bloccato questo iter virtuoso per Roma capitale, non l’ha bloccato la maggioranza, l’ha bloccato il Partito Democratico”, ha concluso la Casellati.

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