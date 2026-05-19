Visite guidate per studenti di ogni età al Museo del Violino, fra laboratori e audizioni

Sin dall’apertura oltre dieci anni fa, il Museo del Violino di Cremona svolge al suo interno attività rivolte a gruppi scolastici di ogni ordine e grado sviluppate in sinergia con i docenti, per far conoscere il patrimonio liutario sia storico sia contemporaneo e più in generale avvicinare i giovani e giovanissimi alla musica degli archi.

“In due ore e mezza di attività, gli studenti partecipano ad una visita guidata condotta da personale specializzato, poi un laboratorio didattico solitamente sulla costruzione dello strumento, infine l’audizione nell’Auditorium G. Arvedi dove ascoltano il suono di uno dei violini delle collezioni preceduto da una descrizione a cura del conservatore” spiega Marco Fornasari, responsabile servizi educativi.

Lo spazio espositivo naturalmente suscita l’interesse delle scuole a indirizzo musicale, dal Liceo al Conservatorio fino ai corsi di alto perfezionamento, ma i laboratori didattici sono sempre più cercati anche dalle scuole dell’infanzia e dalle secondarie di primo e secondo grado. Le proposte, illustra Fornasari, sono diversificate per fasce d’età: “Con le secondarie di primo grado, ad esempio, riusciamo ad affrontare anche l’approccio ad alcuni attrezzi come piccole pialle e rasiere, che quindi riescono a interessare ulteriormente i ragazzi”.

Per i più piccoli l’audizione è un momento particolarmente significativo, sintesi di tutto quanto appreso nel corso delle speciali visite guidate. “L’audizione rappresenta il momento in cui questi bambini non solo per la prima volta sentono uno strumento stradivariano, ma spesso per la prima volta ascoltano musica dal vivo” racconta Fornasari.

Il momento clou dei progetti con le scuole è la primavera: in questo periodo il Museo del Violino accoglie una media di 500 studenti al giorno da tutta Italia, soprattutto Lombardia ma anche Emilia-Romagna, Piemonte, Trentino-Alto Adige e Toscana.

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