Aprica e raccolta differenziata, a Cremona totem e un quiz per aiutare i cittadini

Imparare a fare bene la raccolta differenziata può diventare anche un gioco. È questo l’obiettivo della nuova iniziativa promossa da Aprica, in collaborazione con il Comune di Cremona, che ha preso il via mercoledì in piazza Roma, accanto alla pagoda. I cittadini hanno potuto testare le proprie conoscenze sulla raccolta differenziata, con particolare attenzione alle frazioni che ancora oggi generano più dubbi ed errori, come alcune tipologie di carta e cartone, plastica, vetro e metalli. Ad accompagnarli nell’attività, operatori e

steward di Aprica, a disposizione per fornire chiarimenti e indicazioni.

“Oggi – spiega Elisa Trainini, ufficio comunicazione Aprica – siamo qua per promuovere una corretta raccolta differenziata. La promuoviamo attraverso un gioco, un modo simpatico per insegnare a tutti come fare la raccolta differenziata. Attraverso l’inquadramento del QR code si potrà rispondere a cinque semplici domande per sviluppare maggiormente la sensibilità sui temi della raccolta differenziata. E’ un quiz molto simpatico che farà divertire tutti i cittadini”.

Prossimi appuntamenti sabato 23 maggio, mercoledì 27 maggio e sabato 30 maggio, dalle 8.00 alle 12.30.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che punta a rafforzare una cultura della sostenibilità sempre più orientata ai principi dell’economia circolare, in linea con la gerarchia europea sui rifiuti. Un percorso che ha già visto Cremona superare l’80% di raccolta differenziata.

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