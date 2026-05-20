Dazi, Ue sigla l’intesa tariffaria con gli Stati Uniti





ROMA (ITALPRESS) – L’Unione Europea ha dato il via libera all’accordo commerciale e tariffario con gli Stati Uniti, compiendo un passo decisivo verso la stabilizzazione dei rapporti economici transatlantici. Il Parlamento europeo e gli Stati membri hanno firmato il documento provvisorio che attua l’accordo siglato nell’agosto 2025 tra Bruxelles e Washington. Ad annunciarlo è stata la presidenza cipriota dell’Ue, che ha parlato di un’intesa fondamentale per garantire “un partenariato stabile, prevedibile ed equilibrato” tra le due sponde dell’Atlantico. L’approvazione arriva dopo mesi di tensioni e pressioni da parte del presidente americano Donald Trump, che aveva minacciato nuovi dazi su auto e camion europei, con tariffe fino al 25%, se l’intesa non fosse stata ratificata entro il 4 luglio. L’accordo prevede dazi del 15% sulla maggior parte delle merci europee esportate negli Usa, mentre Bruxelles si impegna a ridurre molte barriere sulle importazioni statunitensi. Secondo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, l’intesa rappresenta un passo importante per garantire “un commercio transatlantico stabile, equilibrato e reciprocamente vantaggioso”

gsl

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