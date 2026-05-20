Juvi, ufficializzata la conferma di Simone Barbante al terzo anno con la Ferraroni

La Ferraroni JuVi Cremona riparte da una delle certezze dell’ultima stagione. La società oroamaranto ha ufficializzato la conferma di Simone Barbante, che vestirà la maglia gigliata anche nel prossimo campionato di Serie A2. Per il centro marchigiano classe 1999 sarà la terza stagione consecutiva all’ombra del Torrazzo.

Una permanenza fortemente voluta sia dalla dirigenza sia da coach Lorenzo Cardani, segnale della fiducia costruita nel tempo nei confronti del lungo marchigiano, protagonista anche nell’ultima annata di prestazioni solide e di grande affidabilità sotto canestro.

“Sono felicissimo di rimanere e di aver rinnovato con la Juvi per il terzo anno perché a Cremona sto benissimo e condivido con la società ideali ed ambizioni. Cresceremo ancora insieme”, ha commentato Barbante dopo l’ufficializzazione del rinnovo.

Soddisfazione anche nelle parole del direttore sportivo Nicolàs Panizza, che ha sottolineato non soltanto il valore tecnico del giocatore ma anche quello umano all’interno del gruppo: “Siamo molto contenti che Simone abbia sposato il nostro progetto perché lo riteniamo un grande giocatore dal punto di vista umano e tecnico e sarà fondamentale per guidare i nuovi arrivi, mostrando la strada e trasmettendo i valori della Juvi Cremona”.

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