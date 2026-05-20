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Mazzi “Messina ha tutto per diventare la prima meta turistica”

MESSINA (ITALPRESS) – “Messina deve diventare una meta turistica e non soltanto una città di passaggio. Oggi è percepita come il luogo dove attraccano i traghetti per poi partire verso altre località della Sicilia, ma questo è un errore. Messina ha valori, qualità e caratteristiche tali da poter aspirare a diventare una vera destinazione turistica, forse la prima proprio per la sua posizione strategica”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, a margine dell’incontro che si è svolto oggi a Messina insieme al candidato sindaco del centrodestra Marcello Scurria, dalla vicesindaca designata Matilde Siracusano, dall’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata e dai rappresentanti della coalizione e delle liste civiche.
xr6/col3/mca1

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