Mercato del caffè, cresce il consumo e aumentano i prezzi





ROMA (ITALPRESS) – Il mercato del caffè in Italia, patria dell’espresso, vale oggi circa 5,9 miliardi di dollari e continua a evolversi tra nuovi consumi, prezzi in aumento e cambiamenti nelle abitudini degli italiani. Secondo le ultime analisi, il segmento domestico e della grande distribuzione resta dominante, con circa l’80 per cento del mercato, trainato soprattutto da cialde e capsule in crescita costante. In ripresa anche il consumo fuori casa, sostenuto dal turismo e dalla riapertura dei bar. Ma cambia il modo di vivere il caffè: soprattutto nelle grandi città cresce la domanda di monorigini, miscele selezionate e tostature più leggere, con una crescente attenzione alla provenienza e alla storia del prodotto, soprattutto tra Millennials e Gen Z. In forte aumento anche il decaffeinato, scelto almeno una volta al giorno dall’82 per cento degli italiani e sempre più percepito come un’opzione salutare e consapevole. Sul fronte dei prezzi, la tazzina di espresso si attesta tra 1,20 e 1,50 euro, ma in molte città si punta stabilmente a 1,50 euro, con punte più alte nei centri turistici. La soglia simbolica dell’euro è ormai superata, spinta dall’aumento dei costi energetici, delle materie prime e delle difficoltà legate alla produzione nei Paesi di origine. Il mercato resta dominato dai grandi marchi storici, ma si aprono spazi importanti anche per le torrefazioni artigianali e di nicchia, sempre più orientate a sostenibilità, innovazione e canali digitali

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