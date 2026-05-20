Napoli, nella notte crolla una porzione della Vela rossa di Scampia: le immagini





NAPOLI (ITALPRESS) – Nella notte è crollata una porzione della Vela rossa di Scampia, edificio già disabitato e interessato dalle operazioni di demolizione previste nel piano di riqualificazione dell’area nord di Napoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale del 118. Non si registrano feriti: una persona è stata accompagnata in ospedale per controlli.

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(Fonte video: Vigili del Fuoco)

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