Violenza donne, Chinnici “Non c’è giustizia se non dà spazio alle vittime”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Una donna su tre in ambito europeo, nella sua vita ha subito una qualche forma di violenza: fisica, sessuale, psicologica o anche economica. E spesso questa violenza nasce proprio per il fatto che ci si trova di fronte una donna, che è percepita secondo determinati stereotipi, purtroppo, come soggetto più fragile. E in ambito europeo il lavoro che stiamo facendo è proprio questo, cioè cercare di armonizzare delle misure di sostegno nei confronti delle donne che abbiano subito violenza. Perché perseguire i reati, punire i colpevoli è fondamentale, non c’è dubbio, però sostenere le vittime lo è altrettanto. Io dico che non c’è giustizia se questa giustizia non dà spazio e risposta alle vittime”. Così Caterina Chinnici, eurodeputata di Forza Italia, in merito alla direttiva sulle vittime di reati su cui si è dibattuto in sessione plenaria al Parlamento europeo.

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