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70 anni Corriere Tunisi, Prunas “Celebriamo anche ruolo dell’Italia in Tunisia”

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – “Celebriamo oggi qui a Santa Croce luogo emblematico della medina di Tunisi, restaurata con fondi della cooperazione italiana i 70 anni del Corriere di Tunisi, l’ultima testata in lingua italiana in Tunisia, ma addirittura in Nord Africa. Sono 70 anni che coincidono anche con i 70 anni dell’indipendenza della Tunisia. L’Italia, non a caso, fu il primo paese a riconoscere l’indipendenza della Tunisia 70 anni fa, quindi una doppia celebrazione che riafferma un ruolo centrale dell’Italia in Tunisia e non solo dell’Italia, ma dell’Italofonia”. Lo ha detto all’Italpress l’ambasciatore italiano a Tunisi, Alessandro Prunas, a margine delle celebrazioni per i 70 anni della testata.
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