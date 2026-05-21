Aggredito con bottiglia rotta mentre fa l’aperitivo, 42enne in ospedale

Una serata come tante si è trasformata in un incubo per un 42enne, aggredito apparentemente senza motivo in un bar di San Bassano.

L’uomo stava facendo l’aperitivo con un amico, quando un giovane, 28 anni, gli si è scagliato contro all’improvviso. Dopo avee rotto una bottiglia di birra, lo ha aggredito colpendolo al collo.

Mentre venivano chiamati i soccorritori, l’aggressore si è allontanato. I sanitari del 118 hanno trasportato il ferito in ospedale in codice giallo, mentre i carabinieri si sono occupati di ricostruire quanto accaduto.

L’aggressore si è poi presentato autonomamente in caserma, autodenunciandosi. Si tratterebbe di un uomo con problemi psichici.

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