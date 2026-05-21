Ancora in crescita i pagamenti digitali





ROMA (ITALPRESS) – Cresce in Italia il ricorso ai pagamenti digitali e agli strumenti alternativi al contante. A fotografare il cambiamento delle abitudini di spesa degli italiani sono i dati della nuova piattaforma statistica della Banca d’Italia, che evidenziano nel 2025 un ulteriore aumento dell’utilizzo di carte elettroniche e bonifici online, con una forte accelerazione dei bonifici istantanei. Secondo le rilevazioni, le carte di debito e le prepagate si confermano il principale strumento di pagamento diverso dal contante, arrivando ad assorbire oltre il 71% delle transazioni elettroniche complessive, in crescita rispetto al 70% registrato nel 2024. Un dato che conferma la progressiva diffusione dei pagamenti digitali nei consumi quotidiani, dagli acquisti nei negozi fisici a quelli online. Particolarmente marcato il balzo dei bonifici istantanei. Nel quarto trimestre del 2022 le operazioni erano poco più di 15 milioni, mentre negli ultimi tre mesi del 2025 hanno raggiunto quota 100 milioni. L’accelerazione più evidente si è registrata dalla fine del 2024, quando i bonifici istantanei superavano di poco i 36 milioni.

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