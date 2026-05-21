Castelvetro, un pomeriggio alla scoperta delle api
Appuntamento sabato 23 maggio al Parco Biazzi di Castelvetro Piacentino
In occasione della Giornata Mondiale delle Api, sabato 23 maggio il Parco Biazzi di Castelvetro Piacentino ospiterà un pomeriggio dedicato alla scoperta del mondo delle api e dell’apicoltura organizzato da GeKa GenerAzioni.
A partire dalle 15.30 sarà possibile visitare stand didattici, partecipare a giochi e attività pensate per i bambini e approfondire l’importanza delle api per l’ambiente e la biodiversità. Per i più piccoli è prevista anche una merenda golosa.
Durante l’evento sarà possibile degustare mieli del territorio. Saranno presenti gli apicoltori Alex Paletti, Massimo Cabrini e Riccardo Redoglia dell’Associazione Provinciale Apicoltori Piacentini – Miele Piacentino.
Sarà ospite anche Mariarosa Mosca (Arthobby), che mostrerà dal vivo le sue tecniche artistiche: sarà possibile vederla all’opera, richiedere un ritratto o ricevere informazioni sul prossimo corso di pittura. Per partecipare ai giochi è richiesta la prenotazione obbligatoria al numero indicato sul volantino.