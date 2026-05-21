Cirio “Piemonte prima regione a stanziare fondo per testimoni di giustizia”

TORINO (ITALPRESS) – “Per garantire legalità non bisogna girarsi dall’altra parte, allora la Regione Piemonte, la prima in Italia, oggi insieme alla Procura della Repubblica di Torino e alla Prefettura sottoscrive un accordo che non lascia soli coloro i quali non si sono girati dall’altra parte e hanno avuto il coraggio di denunciare e diventare testimoni della giustizia italiana con la loro azione concreta. Per questo motivo, la Regione mette risorse a disposizione che li accompagni in questo percorso che aiuta la legalità in tutto il Piemonte. Le risorse sono 800 mila euro all’anno destinate a un fondo che aiuta le persone vittima di usura, norma già prevista dal nostro ordinamento regionale, a cui abbiamo aggiunto anche la figura del testimone di giustizia”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, alla firma del Protocollo d’Intesa fra Regione, Procura della Repubblica e Prefettura di Torino.

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