Coldiretti, oltre 500 bambini alla festa finale del progetto di educazione alimentare

“Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare”: questo il titolo del progetto targato Coldiretti che ha vissuto la sua giornata conclusiva giovedì mattina alle Colonie Padane. Il progetto didattico di Coldiretti Cremona, rivolto alle Scuole primarie e dell’Infanzia della Provincia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale e Padania Acque – con Coldiretti Donne, le fattorie didattiche di Terranostra Cremona e le aziende agricole di Campagna Amica si è proposto anche quest’anno in prima linea nell’impegno di promuovere sani stili di vita coniugati alla sostenibilità ambientale. Oltre 500 i bambini presenti alle Colonie Padane: con cappellini gialli iconici e la voglia di giocare e divertirsi sotto il segno delle buone abitudini.

Una mattinata alla scoperta di tutto “il bello e il buono” che nascono dalla nostra agricoltura. Laboratori dedicati ai prodotti agricoli e alla natura, momenti di gioco e musica e laboratori alla scoperta dei lavori contadini. L’obiettivo della mattinata è stato quello di regalare ai piccoli partecipanti un giovedì di festa, nel segno dell’allegria, della creatività che appartiene ai bambini, della passione per l’agricoltura e per il territorio.

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