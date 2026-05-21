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Corriere di Tunisi compie 70 anni, Finzi “Vicinanza patrimonio da valorizzare”

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – “Spesso la vicinanza e la prossimità non significano conoscenza. Il nostro lavoro da 70 anni è quello di fare di questa prossimità. una prossimità che sia conoscitiva e nella quale ci riconosciamo”. Lo ha detto all’Italpress la direttrice del Corriere di Tunisi, Silvia Finzi, a margine delle celebrazioni per i 70 anni della testata.
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