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Cremonese

Cremo, volata finale per restare in Serie A. I tifosi sono pronti: “Non succede, ma…”

di Andrea Colla

I cremonesi sono pronti a sostenere i grigiorossi fino al fischio finale del prossimo match col Como, con un occhio a quanto accadrà a Lecce

La voce dei tifosi
Fill-1

Capacità, tenacia, costanza, voglia di crederci e, perché no, anche un po’ di fortuna.

Domenica sera si chiudono i giochi: allo stadio Zini la Cremonese si giocherà il tutto per tutto per provare a restare nella massima serie del calcio italiano, contro un Como assetato di punti per la Champions ma privo dei propri tifosi.

In contemporanea, a Lecce, i salentini affronteranno il Genoa con l’obiettivo di fare come la Cremo.

Un incrocio che, sulla carta, non sembra favorire i grigiorossi, anche se davvero può ancora succedere di tutto. Come ricordava Boskov, infatti, “la partita finisce solo quando l’arbitro fischia”.

Dalla loro parte, i tifosi sono carichi, compatti, pronti a sostenere Vardy e compagni fino all’ultimo minuto: ecco cosa ci hanno raccontato.

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