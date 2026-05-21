Cremona ospita il convegno “Sindrome di Down: una presa in carico a 360°”

Un momento di confronto multidisciplinare dedicato alla Sindrome di Down, con l’obiettivo di promuovere una presa in carico sempre più integrata, precoce e continuativa. È questo il cuore del convegno “Sindrome di Down: una presa in carico a 360°”, in programma il 6 giugno 2026 dalle 9.00 alle 13.30 presso il CR2 Sinapsi di Cremona, in via Serio 34.

L’iniziativa è promossa dal Gruppo UP e dall’Ambulatorio Sindrome di Down del Dipartimento Materno-Infantile UO Pediatria e Neonatologia dell’AUSL di Piacenza, e riunirà professionisti dell’area medica e riabilitativa per approfondire i principali aspetti clinici, educativi e terapeutici legati alla Trisomia 21.

Il convegno nasce dalla consapevolezza che la Sindrome di Down rappresenti una condizione complessa, che richiede interventi coordinati e personalizzati lungo tutto il percorso di crescita della persona. Negli ultimi anni, infatti, l’importanza di un approccio multidisciplinare è diventata sempre più centrale: diagnosi tempestiva, follow-up specialistico e interventi riabilitativi precoci possono incidere in modo significativo sulla qualità di vita, sullo sviluppo delle autonomie e sul benessere globale.

Durante la mattinata si alterneranno specialisti provenienti da diversi ambiti sanitari e terapeutici. La prima sessione sarà dedicata alla presa in carico specialistica, affrontando temi come genetica, endocrinologia, oftalmologia, otorinolaringoiatria, odontoiatria, nutrizione, cardiologia e apparato muscolo-scheletrico.

La seconda parte del programma sarà invece focalizzata sugli aspetti riabilitativi e psicoeducativi, con interventi dedicati allo sviluppo psicomotorio, al supporto psicologico, alla neuropsicomotricità, alla logopedia, all’osteopatia e alla danza come strumento espressivo e relazionale.

L’evento si rivolge a medici chirurghi, odontoiatri, infermieri, logopedisti, TNPEE, osteopati, psicologi, dietisti e assistenti sociali, con l’intento di creare uno spazio di aggiornamento scientifico e di dialogo tra competenze differenti.

Più che un semplice approfondimento clinico, il convegno vuole offrire una riflessione condivisa sul valore della collaborazione tra professionisti e famiglie, promuovendo un modello di cura centrato sulla persona e sulle sue potenzialità.

Per informazioni e iscrizioni: gruppouppc@gmail.com.

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