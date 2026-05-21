Cremona Summer Camp al Politecnico dal 30 giugno al 10 luglio

L’ingegneria senza segreti, da vivere in prima persona. È questo lo spirito del Cremona Summer Camp, l’iniziativa gratuita con cui il Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano apre le porte del Campus a studentesse e studenti di terza e quarta superiore interessati alle discipline Stem e curiosi di capire davvero che cosa significhi studiare Ingegneria.

Dal 30 giugno al 10 luglio 2026, il Campus Città di Cremona diventa un laboratorio di orientamento attivo: non semplici lezioni teoriche, ma corsi intensivi da 9 ore in cui progettare soluzioni, testare idee, lavorare in gruppo e affrontare problemi reali con il supporto di professori e ricercatori del Politecnico di Milano.

Il programma propone cinque percorsi sui temi del futuro – Automation, AI e Sustainability – pensati per aiutare i partecipanti a capire quale ambito dell’ingegneria li appassiona di più, quali competenze sono richieste e come si studia all’università. Ogni corso combina teoria, attività progettuali e momenti hands-on, offrendo un primo assaggio autentico della vita universitaria.

I CORSI

DENTRO L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Quando: 30 giugno, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, e 1 luglio, dalle 10.00 alle 13.00.

Dove: aula CR04.0.3

Il corso Dentro l’Intelligenza Artificiale, tenuto dal Prof. Francesco Amigoni, accompagna gli studenti nel cuore delle tecnologie che stanno trasformando il modo in cui viviamo, studiamo e comunichiamo.

Partendo da esempi concreti, i partecipanti esploreranno sia i sistemi classici – come quelli utilizzati dai navigatori satellitari o dai robot mobili – sia le soluzioni più recenti basate sull’apprendimento, dai riconoscitori di volti agli strumenti generativi. Il valore del corso sta nella possibilità di passare dall’uso quotidiano dell’AI alla comprensione dei suoi meccanismi: architetture, strumenti di sviluppo, potenzialità e limiti, fino alla sperimentazione diretta di semplici sistemi intelligenti.

LA MATEMATICA IN AZIONE

Quando: dall’1 al 3 luglio, dalle 14.00 alle 17.00.

Dove: aula CR04.0.3

Con La matematica in azione, il Prof. Gianni Ferretti propone un percorso per scoprire la matematica come linguaggio vivo, dinamico e concreto. Il corso offre tre pomeriggi di attività hands-on dedicate a formule, grafici e modelli.

L’approccio è esperienziale: si parte dall’intuizione, si formulano ipotesi e le si verifica passando da una rappresentazione matematica all’altra. Attraverso software open source come GeoGebra, Maxima e Octave, gli studenti impareranno a costruire, analizzare e trasformare funzioni e modelli semplici, sviluppando una comprensione più visiva e concreta dei concetti. È un’occasione per vedere la matematica non come materia astratta, ma come strumento per interpretare fenomeni e relazioni del mondo reale.

LA MAGIA DEI PROCESSI CHIMICI

Quando: dal 6 all’8 luglio, dalle 10.00 alle 13.00.

Dove: aula CR04.0.3

Il percorso La magia dei processi chimici, guidato dai Proff. Flavio Manenti ed Emanuele Moioli, porta gli studenti a esplorare come le trasformazioni della materia abbiano contribuito a costruire il mondo in cui viviamo.

Attraverso esempi, esperimenti e attività pratiche, i partecipanti scopriranno come nascono e si sviluppano i processi che permettono di produrre energia, materiali e beni di uso quotidiano. L’esperienza invita a osservare ciò che accade a livello microscopico per comprenderne gli effetti su scala più ampia: reazioni, trasformazioni, controllo dei processi e applicazioni industriali diventano così strumenti per capire il ruolo centrale della chimica nell’innovazione e nella sostenibilità.

LE SFIDE DI UNA PRODUZIONE SOSTENIBILE

Quando: dal 6 all’8 luglio, dalle 14.00 alle 17.00.

Dove: aula CR04.0.3

Il corso Le sfide di una produzione sostenibile, con il Prof. Luca Fumagalli, accompagna gli studenti dentro il mondo della produzione industriale, dalla materia prima al prodotto finale, con uno sguardo attento all’impatto ambientale.

I partecipanti impareranno a leggere i processi produttivi con gli occhi di ingegneri e progettisti, analizzando materiali, energia, tecnologie e scelte organizzative. Strumenti digitali, tecniche di simulazione e un caso reale legato all’industria cosmetica aiuteranno a comprendere come ridurre sprechi, ottimizzare risorse e progettare processi più sostenibili. È un corso pensato per chi vuole capire come l’innovazione possa trasformare il modo in cui produciamo.

FACCIAMO UN’APP

Quando: 9 luglio, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, e il 10 luglio, dalle 14.00 alle 17.00.

Dove: aula CR04.0.3.

Con Facciamo un’App, il Prof. Luciano Baresi introduce gli studenti allo sviluppo mobile e al percorso che porta da un’idea iniziale a un’applicazione funzionante.

Utilizzando Flutter come piattaforma di riferimento, i partecipanti muoveranno i primi passi nella programmazione, nella progettazione dell’interfaccia grafica e nell’organizzazione dei contenuti. Il lavoro sarà pratico e progressivo: si testerà ciò che si costruisce, si imparerà a migliorarlo e si arriverà alla realizzazione di una semplice calcolatrice. Un progetto concreto per scoprire cosa c’è dietro le app che usiamo ogni giorno: codice, logica, esperienza utente e creatività digitale.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al Cremona Summer Camp è gratuita. I corsi non si sovrappongono e, per questo, è possibile iscriversi anche a più di un percorso. Ogni corso prevede un massimo di 20 studenti e sarà attivato con almeno 10 iscritti. Per candidarsi è necessario compilare il form di iscrizione entro il 14 giugno 2026. Verrà data precedenza alle studentesse e agli studenti del quarto anno, seguiti da quelli del terzo anno. Al termine del corso sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito del Polo Territoriale di Cremona: www.polo-cremona.polimi.it. Per maggiori informazioni: segreteria-cremona@polimi.it.

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