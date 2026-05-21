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Diplomacy Magazine – Puntata del 21 maggio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Nella trentaduesima puntata di “Diplomacy Magazine – Il racconto della geopolitica”, il format tv dell’Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Daniele Ruvinetti, Senior Advisor della Fondazione Med-Or. L’ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica “Realpolitik” parla degli incontri di Xi Jinping prima con Donald Trump e poi con Vladimir Putin, mentre Ettore Sequi in studio fa il punto sull’attuale ruolo e sulle ambizioni della Cina nello scacchiere internazionale.

sat/azn

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