Finanza, in arrivo a Milano sesta edizione di Financial Forum

(Adnkronos) – Al via il 27 maggio nella sede di Assolombarda a Milano il Financial Forum 2026.

L’appuntamento nazionale di riferimento per i protagonisti della finanza d’impresa, giunto alla sua sesta edizione, ha come tema centrale ‘Impact of voice’, ovvero la capacità del Cfo di dare forma strategica ai dati, orientare il business e lasciare un’impronta chiara sulle scelte che contano. Nella finanza d’impresa, i due punti non sono punteggiatura: rappresentano la connessione tra analisi e decisioni, tra numeri e visione.

Il Forum – viene spiegato nel comunicato stampa di lancio dell’evento – si svilupperà in quattro sale con programmi in parallelo: main session e sala phygital (aperte al pubblico), tavoli tematici ed executive circle (sessioni riservate agli associati for human community). Talk show, innovation speech, workshop e momenti di business matching compongono una giornata progettata per chi ogni giorno governa numeri, organizzazioni e decisioni strategiche.

Ad aprire i lavori sarà il talk show ‘Impact of voice: la leadership finanziaria al crocevia tra numeri, visione e decisioni”, con la moderazione di Federico Fubini, vicedirettore ad personam del Corriere della Sera. Al tavolo siederanno Alessandro Cappelletti (Group cfo & cio, Brivio & Viganò), Nicola Dell’Edera (global chief financial & procurement officer, Gi Group Holding), Laura Ferrario (cfo di Euronics Italia), Martina Iervolino (Italy cfo and board member di Kellanova), Alessandro Negri (chief financial officer and executive director di Beko Europe) e Mauro Piccinini (cfo di Prima Assicurazioni).

Il secondo talk show, ‘Planning Voice: Dal reporting alla decisione – il nuovo ruolo del Financial Planning & Analysis’. condotto da Giancarlo Veltroni (vice presidente Andaf e cfo di Zucchigroup), esplora come analisi predittiva, scenari dinamici e strumenti digitali stiano trasformando Fp&A in partner attivo della strategia d’impresa. Seguirà un innovation speech di Pierpaolo D’Odorico, co-founder di Datapizza, e il talk show ‘Augmented Voice: l’evoluzione del cfo tra capacità analitiche e intelligenza artificiale’, moderato da Federico Luperi (news intelligence director di Volocom), dedicato al rapporto tra Ai e giudizio umano nel cuore della funzione finance.

“In un contesto geopolitico e geoeconomico in costante evoluzione – viene evidenziato nella nota di presentazione del Financial Forum 2026 – è il chief financial officer, affiancato da chief credit officer e chief risk officer, che si conferma al centro delle scelte strategiche d’impresa: dalla digital transformation alla sostenibilità, dalle operazioni straordinarie alla gestione del credito e del rischio, fino alle nuove metriche di misurazione del valore. La voce della finanza d’impresa non è più solo quella dei numeri, è quella che interpreta scenari complessi, governa l’incertezza e contribuisce a costruire visione. Le tecnologie predittive e gli strumenti generativi possono supportare questa capacità, rafforzando una leadership finanziaria consapevole, orientata ai dati, capace di trasformare l’informazione in impatto, ma non sostituirla”.