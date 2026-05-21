“Fuoriclasse”, la finale alle 21 su CR1: chi vincerà tra Capra Plasio e Ostiano?

Dopo settimane di sfide e quiz, il momento della finalissima di “Fuoriclasse” è arrivato. In studio, come sempre, Nicoletta Tosato e il Magico Beru, ma delle 14 scuole primarie del territorio cremonese, solo Ostiano e Capra Plasio sono arrivate alla resa dei conti e si daranno battaglia a suon di quiz, domande e giochi per la Coppa e il buono da 1.500 euro per la scuola vincitrice, destinato all’acquisto di materiale didattico.

Sei bambini per squadra. Nelle prime manche “Rispondo io” e “La so” ci saranno domande di cultura generale e sulle materie scolastiche: italiano, storia, geografia, matematica, inglese, scienze, motoria e musica. Ci sarà spazio anche per l’abilità e la concentrazione nel gioco dell’intervallo: protagonista di questa puntata una rivisitazione del famoso Jenga, per un finale al cardiopalma. Si arriverà poi alla domanda dell’esperto — nella finalissima sarà il direttore di CR1 Simone Arrighi a porla — e infine all’ultima manche, il gioco più atteso: “Nomi cose città”.

Appuntamento come tutti i giovedì alle 21.00 su CR1, canale 19.

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