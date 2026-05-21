Furti tra Casanova e Costa Sant’Abramo: residenti faccia a faccia coi ladri

Una nuova raffica di furti nel Cremonese, in particolare tra Casanova del Morbasco e Costa Sant’Abramo, dove nella notte tra sabato e domenica si sono registrati almeno tre episodi ravvicinati. In due casi i ladri si sono trovati faccia a faccia con i proprietari delle abitazioni e sono stati costretti alla fuga, mentre nel terzo caso il colpo è andato a segno.

Il primo episodio è avvenuto a Casanova del Morbasco, dove alcuni malviventi hanno tentato di introdursi in un’abitazione approfittando del favore delle tenebre. I proprietari, che in quel momento erano in casa, avvertendo dei rumori sospetti si sono alzati, trovandosi così faccia a faccia con i ladri. Quest’ultimi si sono quindi dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Grande, tuttavia lo spavento per la famiglia coinvolta.

Una situazione analoga quella verificatasi la stessa notte a Costa Sant’Abramo. In questo caso i residenti si sono accorti di rumori sospetti provenienti dal tetto dell’abitazione e, guardando fuori, hanno notato la presenza dei malviventi già in azione. Anche qui i ladri, scoperti, sono fuggiti rapidamente senza riuscire a portare a termine il colpo.

Diverso invece il terzo episodio, sempre a Costa Sant’Abramo, dove i malviventi sono riusciti a entrare in una casa rompendo una finestra, mentre l’abitazione era vuota. Una volta all’interno hanno messo completamente a soqquadro le stanze, rovistando tra cassetti e armadi alla ricerca di denaro e oggetti di valore. Non trovando nulla degno di nota, si sono quindi allontanati.

Gli episodi hanno riacceso la preoccupazione dei residenti della zona. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, che dovranno verificare l’eventuale presenza di telecamere in zona utili a identificare i responsabili.

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