Gestione del gattile, il Comune pubblica un nuovo bando

Dopo due tentativi andati a vuoto, il Comune ha pubblicato un nuovo bando per la gestione del gattile comunale: un passaggio atteso che punta a rilanciare la struttura, con più risorse e una nuova organizzazione per garantire servizi migliori e maggiore tutela per gli animali. Nuovo capitolo quindi per il gattile comunale: l’amministrazione prova a ripartire aumentando il valore dell’affidamento per rendere più attrattiva la gestione.

Simona Pasquali, assessore al benessere animale spiega che per quanto riguarda il gattile, si sta predisponendo una uova gara “con chiaramente un importo, un corrispettivo, che è più alto rispetto a quello che abbiamo messo le volte scorse, che sono 65 mila euro annui…”

Un aumento delle risorse, dunque, dopo che i precedenti bandi non avevano portato all’individuazione di un gestore “proprio per trovare un operatore che poi possa gestire al meglio questa oasi, questa struttura polifunzionale”. Il gattile sarà infatti una realtà articolata, che unisce rifugio e oasi felina “perché contiene sia l’oasi, sia una parte di gattile rifugio che nel frattempo abbiamo adeguato anche alle nuove normative”.

Adeguamenti già completati per rispettare gli standard richiesti e migliorare le condizioni di accoglienza degli animali. “Quindi sarà una struttura polifunzionale e quindi la mettiamo a bando a questo punto anche con un aggiornamento del canone…” Tempi rapidi per la nuova procedura: entro il mese prossimo.

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