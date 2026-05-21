Il Dottor Maurizio Minchillo termina l’attività a Cremona Centro
Il Dottor Maurizio Minchillo termina l'attività a Cremona Centro
Dal 30 maggio 2026, il Dottor Maurizio Minchillo termina la propria attività di Medico di Famiglia convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale nell’ambito territoriale di Cremona Centro. Ultimo giorno di lavoro, il 29 maggio 2026.
Al fine di garantire la continuità assistenziale, dal 1° giugno 2026 è stato affidato l’incarico provvisorio al Dottor Dany Marcel Toukam Megaptche con studio nel Comune di Robecco d’Oglio (Via Edmondo de Amicis, 4).
Gli assistiti del Dottor Minchillo che intendono avvalersi dell’assistenza del Dottor Toukam Megaptche non dovranno effettuare alcuna scelta. Per chi lo desidera, rimane comunque la possibilità di scegliere un altro Medico di Famiglia tra i professionisti disponibili nell’ambito territoriale di Cremona Centro attraverso le modalità sotto riportate.