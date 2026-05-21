Il mercato immobiliare accelera nel 2025





ROMA (ITALPRESS) – Andamento positivo per il mercato immobiliare nel 2025. Ha fatto registrare quasi 767mila compravendite, con un balzo in avanti del 6,4%. In crescita anche il fatturato relativo agli acquisti, che ammonta a circa 124 miliardi di euro, oltre 10 miliardi in più rispetto al 2024. Sono alcuni dei dati contenuti nel Rapporto Immobiliare Residenziale realizzato dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate in collaborazione con l’Associazione Banca ria Italiana. L’aumento delle compravendite interessa tutte le aree del Paese, con il Nord Ovest che registra la crescita più importante, +8%, seguito a stretto giro dal Centro. Segno positivo anche per le isole e per il Nord Est, mentre il Sud mostra una crescita più contenuta, +2,5%. I dati delle compravendite relativi alle otto principali città italiane per popolazione presentano un quadro eterogeneo: la crescita è più accentuata per il mercato residenziale di Palermo, di Torino e di Roma. Superano quota un milione le abitazioni in affitto con un nuovo contratto registrato nel 2025, in crescita dell’1,5% rispetto al 2024.

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