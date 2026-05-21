La nuova Volleyball Casalmaggiore esce allo scoperto: Toscani sarà il presidente

Si svela ufficialmente il progetto della nuova Volleyball Casalmaggiore. Dopo la chiusura della Stagione 25/26, con la salvezza ottenuta per la seconda volta sul fil di lana, i soci e i suoi dirigenti si sono messi al lavoro per pianificare un rinnovamento che, partendo dalla presidenza che sarà affidata a Luciano Toscani, possa apportare maggiori capitali e interesse attorno alla squadra casalese e il primo obiettivo sarà quello di allargare gli orizzonti geografici. Sono stati presi contatti con Tiziano Neviani e Silvano Chiappa, storici dirigenti del volley di Cremona, città orfana da un anno della pallavolo di vertice dopo la chiusura dell’esperienza in A2 dell’Esperia, e con Patrizio Ginelli patron dell’Ostiano Volley che ha confermato la volontà di cedere il titolo di B1 e terminare la quasi cinquantennale esperienza sportiva.

E’ così sorto un gruppo di lavoro a tre che ha elaborato un piano operativo – sottoposto e approvato dall’assemblea casalese dei soci – che prevede la prosecuzione dell’attività della Volleyball Casalmaggiore con l’iscrizione al prossimo Campionato di Serie A2, il mantenimento dell’attuale compagine societaria con possibile aumento di capitale a settembre 2026 e l’ingresso di nuovi soci, il mantenimento della squadra a Casalmaggiore per alloggi e sede di allenamento in Baslenga mentre il campo di gioco tornerà ad essere quello del PalaRadi di Cremona e in tal senso Luciano Toscani ha già avviato i contatti con l’amministrazione comunale cremonese proprietaria dell’impianto sportivo. Sarà inoltre allestita una struttura di marketing che si occuperà dei rapporti con gli sponsor.

Parallelamente alle decisioni in materia societaria e gestionale si è dato il via al mercato per la formazione della nuova squadra e dello staff tecnico. L’obiettivo – nonostante il ritardo col quale ci si è affacciati al mercato – è quello di costituire una struttura tecnica di esperienza, competenza e curriculum attorno alla quale individuare atlete che possano permettere la disputa di un Campionato di A2 di buon livello, che sia la solida base di partenza per un progetto triennale finalizzato al ritorno alla massima Serie. Importante viene considerata la condivisione territoriale del “cremonese” con la valorizzazione delle tre anime, quella Casalasca, quella di Ostiano e quella di Cremona, che insieme si presenteranno alle Istituzioni, alle realtà economiche e ai tifosi per riportare il volley al centro dell’interesse e dell’immagine dello sport cremonese.

“Ci sono momenti in cui non ci si può tirare indietro – afferma Luciano Toscani prossimo presidente della Volleyball Casalmaggiore – in particolare quando gli amici ti chiedono un impegno diretto. La pallavolo ce l’ho nel sangue da sempre, e questa Società, che ho visto nascere, è parte di me. Eravamo davanti a un bivio: o chiudere l’attività, cedendo alle grandi difficoltà che ogni giorno deve affrontare una società sportiva di vertice, o provare a rilanciare, con un nuovo progetto. La VBC prova a crescere, unendo le forze con le altre esperienze che negli ultimi anni hanno portato il Volley cremonese ai massimi vertici nazionali e non solo. Ringrazio i Soci per la fiducia, che cercherò di ripagare col massimo impegno, e ringrazio fin d’ora chi vorrà e potrà darci una mano, sul piano organizzativo e sul piano economico”.

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