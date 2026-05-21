L’Ultima Arca: in mostra al DAV l’omaggio all’Africa del pittore Stefano Zagaglia
Al DAV di Soresina la mostra L’Ultima Arca del pittore milanese Stefano Zagaglia, dedicata alla natura e in particolare all’Africa tra elefanti e leopardi
Ritorno alla grande pittura italiana nel Dipartimento di Arti Visive di Soresina con la mostra L’Ultima Arca di Stefano Zagaglia, antologica che attesta l’incrollabile amore per la natura del pittore milanese e la sua capacità di empatizzare con i soggetti ritratti. Artista dalla pratica rigorosa, rappresenta un’eccellenza del panorama italiano.
Il titolo dell’esposizione rimanda all’Africa, intesa non come rifugio bensì come riferimento. Un luogo troppo spesso percepito come esotico e dimenticato nella sua reale importanza, che invece è un luogo sacro.
Così tra elefanti, zebre e leopardi, si sviluppa il percorso artistico di Zagaglia fatto della luce, lo stupore e il calore della terra nel confronto con qualcosa di forte: l’incrocio dello sguardo dell’uomo con gli animali. Incontri misteriosi, dunque, che portano a riflettere sul senso della vita. L’esposizione resterà allestita fino al 7 giugno.