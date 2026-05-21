Omar Sosa, affascinante piano solo a CremonaJazz

Già protagonista qualche anno fa di una memorabile serata in duo con Paolo Fresu, mercoledì 27 maggio alle 21 torna all’Auditorium Giovanni Arvedi, nell’ambito di CremonaJazz, uno degli artisti più originali e acclamati della scena internazionale, Omar Sosa, questa volta in versione piano solo per presentare dal vivo il suo ultimo progetto discografico, Sendas, a dir poco meraviglioso. I biglietti per assistere al concerto sono in vendita al Museo del Violino (tel. 0372 080809) oppure online su Vivaticket. Il ticket costa 35 euro, con il ridotto studenti a 12 euro. Giunta alla undicesima edizione, la rassegna CremonaJazz è promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends.

Sendas è una raffinata raccolta di improvvisazioni per pianoforte sfociata nell’ultimo meraviglioso disco di Omar Sosa e che qui viene presentata dal vivo. Nata in un momento di grande incertezza, la sua musica offre un canale per liberare la tempesta che infuria dentro di noi. Ogni nota diventa un sospiro, un grido aperto, una preghiera sincera, un modo per lasciare un segno su un futuro incerto. Sendas è una testimonianza del potere curativo dell’arte: un ponte invisibile che offre uno scorcio di eternità, un’eco del nostro essere che risuona ben oltre la fragilità di qualsiasi momento presente.

AperiJazz. Il concerto di CremonaJazz sarà preceduto, con inizio alle ore 19, dall’AperiJazz nel cortile del Museo del Violino. In scena Geodetiche, quartetto composto da Fabio Arisi (piano), Vinicius Surian (chitarra), Jan Toninelli (contrabbasso), Alberto Venturini (batteria).

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