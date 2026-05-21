Operazione della polizia nella periferia est di Roma, 6 arresti e 8 denunce





ROMA (ITALPRESS) – Sei arresti, otto denunce, otto stranieri all’ufficio immigrazione, e quattro ordini di allontanamento del questore. È il bilancio del nuovo servizio straordinario della polizia di Stato le strade della periferia est della Capitale, con particolare riguardo alle arterie confluenti lungo l’asse Tor Bella Monaca – Ponte di Nona.

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(Fonte video: Polizia di Stato)

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