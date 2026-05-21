Pink Voices in concerto in memoria di Daniele Scaglioni

Nel quarto anniversario dalla scomparsa di Daniele Scaglioni, il coro femminile delle Pink Voices terrà un concerto nella chiesa di San Francesco del quartiere Zaist, domenica 24 maggio alle ore 16.30. L’evento è organizzato dall’Associazione Futura odv, da sempre al fianco delle persone con disabilità, per ricordare la figura del cantante sestese, prematuramente scomparso all’età di 37 anni a causa delle complicanze della distrofia muscolare di Duchenne.

Sarà l’occasione per riascoltare la bellissima voce di Daniele Scaglioni oltre che per cantare con le Pink Voices i grandi successi pop italiani e internazionali arrangiati dal pianista Marco Somenzi, sotto la direzione di Mimma D’Avossa. Il ricavato verrà interamente devoluto a Futura odv per la cura dei cavalli, amici preziosi che aiutano i ragazzi ad affrontare e superare le sfide della disabilità. L’ingresso sarà ad offerta libera.

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