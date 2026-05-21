Pradalunga protagonista de “I gioielli sotto casa” su CR1

Nuovo appuntamento con “I gioielli sotto casa”, il programma televisivo condotto da Piero Brazzale, in onda ogni giovedì sera alle 20:30 su CR1, canale 19 del digitale terrestre.

La prossima puntata accompagnerà i telespettatori alla scoperta di Pradalunga, suggestivo borgo della bassa Val Seriana, dove storia, tradizioni e paesaggi si intrecciano in un’atmosfera autentica e ricca di fascino.

Passeggiando tra le vie del centro storico, le telecamere del programma mostreranno scorci caratteristici fatti di strade strette, edifici in muratura e ciottoli di fiume, costruzioni ravvicinate che danno vita a piccole corti in perfetto stile rustico, testimonianza dell’identità storica del paese.

Il viaggio porterà poi alla scoperta del Santuario della Madonna della Neve, conosciuto anche come Santuario della Forcella per la posizione panoramica sul colle omonimo. Un luogo di culto immerso nel verde e nella tranquillità, edificato lungo l’antica strada che conduceva alle cave di pietre coti, per secoli elemento fondamentale dell’economia locale.

Ampio spazio sarà dedicato anche al Museo-Laboratorio delle Pietre Coti, struttura comunale che conserva e racconta la tradizione artigianale legata all’estrazione e alla lavorazione delle celebri pietre utilizzate per affilare gli utensili, simbolo della storia produttiva di Pradalunga.

Tra cultura, paesaggi, percorsi sportivi e antiche tradizioni, la puntata offrirà un nuovo viaggio alla scoperta delle eccellenze del territorio bergamasco, valorizzando quei piccoli tesori spesso nascosti “sotto casa”.

L’appuntamento è per giovedì sera alle 20:30 su CR1, canale 19.

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