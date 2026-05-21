Salvini “Tecnici al lavoro per revoca permesso di soggiorno a chi delinque”

MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) -“Per quanto riguarda la strage di Modena aspettiamo ancora che gli inquirenti ci dicano tutto quello che è successo”. Lo ha detto all’Italpress il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in visita a Marsala in occasione della chiusura della campagna elettorale di Giulia Adamo, ex presidente della Provincia di Trapani e deputata regionale, ora ricandidata a sindaco. “I tecnici della Lega sono a lavoro per definire proposte di legge per arrivare alla revoca del permesso di soggiorno e anche della cittadinanza in caso della commissione di reati gravi”.

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