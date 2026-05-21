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Scontro fra tir in provincia di Asti, muore un uomo. Le immagini dell’incidente

TORINO (ITALPRESS) – Un uomo è morto dopo un grave scontro fra due tir che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla A21, all’altezza di Villafranca in provincia di Asti. La vittima alla guida di uno dei due mezzi andato a fuoco è rimasta bloccata nell’abitacolo. Dopo l’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Asti e, su loro richiesta, la squadra 101 del comando di Torino (partita da Chieri) con il supporto dell’elicottero Drago. Nonostante l’intervento dei soccorritori e dei sanitari del 118, l’uomo è morto. Le operazioni congiunte di spegnimento e messa in sicurezza della tratta sono tuttora in corso.

xn3/tvi/mca2
(Fonte video: Vigili del Fuoco)

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