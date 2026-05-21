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Sicurezza della rete ferroviaria, ADFER celebra il decennale dalla fondazione

ROMA (ITALPRESS) – Un momento di riflessione sui risultati raggiunti in dieci anni di attività e sul contributo fornito al settore dei trasporti e della mobilità: è il decennale dalla fondazione dell’Associazione ADFER, che si occupa della cura della vegetazione lungo le linee e i piazzali ferroviari, servizio fondamentale per la sicurezza dei trasporti su rotaia. La celebrazione dell’anniversario – che si è svolta alla Camera su invito di Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti – ha visto la presenza, tra gli altri, del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli e dei Soci Fondatori di ADFER.

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